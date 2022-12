Eccellenza. A Sciacca finisce in parità 1-1. Alla Nissa non basta il gol di Lucero

Finisce in parità l’ultima gara del 2022 per la Nissa in campionato. Impegnata fuori casa contro l’Unitas Sciacca, i biancoscudati di Alessio Sferrazza (nella foto) hanno impattato 1-1.

Vantaggio della Nissa firmato da Lucero al 38′ sotto porta. Un gol che ha legittimato un primo tempo ben giocato dai biancoscudati che, sull’asse Morales – La Vardera, hanno creato gioco e alcune buone occasioni da gol.

Nella ripresa distrazione a centrocampo, palla persa, ripartenza e Mangiaracina ha punito la Nissa segnando la rete dell’1-1. Poi la squadra ospite ci ha ritentato su punizione con Morales ma il portiere dello Sciacca ha compiuto un autentico miracolo togliendo dal sette alla sua sinistra il pallone del possibile vantaggio della Nissa.

Nel finale gli ospiti , che si sono spinti in avanti alla ricerca del gol partita, hanno rischiato su un’incursione dei padroni di casa, ma D’Amico ha salvato il risultato. Per la Nissa un buon pari che le ha permesso di chiudere il girone di andata con 19 punti.

E ora l’appuntamento è con il 2023 quando, per la prima del girone di ritorno, la Nissa affronterà in casa il Casteldaccia per provare a vendicare la sconfitta patita nel match di andata.