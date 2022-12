Delia. Completata la pulizia straordinaria della strada collegante sp 133 e 190

DELIA. E’ stata completata la pulizia straordinaria della strada di collegamento tra la Sp 133 e la Sp 190. Ad annunciarlo è stata l’amministrazione Bancheri che ha ringraziato per la preziosa collaborazione le ditte di Franco Borzellino e Bonsignore Carmelo coinvolte in questo lavoro di messa in sicurezza di questo tratto di strada.

L’intervento, come è stato spiegato, è stato diretto a garantire la circolazione dei veicoli che giornalmente usufruiscono di tale collegamento e consente di migliorare non poco quello che è il livello della viabilità nel territorio comunale.