Cittadini d’Europa: visita al Parlamento europeo da alunne del “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli

MUSSOMELI – Nella settimana dal 20 al 26 Novembre, l’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” ha partecipato, nella sua qualità di partner, all’intensa attività di scambi culturali previsti dal programma Erasmus plus, dal titolo “Miracle of nature inevitable learning”, finanziato dall’Unione Europea e che vede coinvolti cinque Paesi: oltre all’Italia (con protagonista la nostra istituzione scolastica di Mussomeli), anche Spagna, Turchia, Belgio e Finlandia. Dopo essere stati in Spagna, Germania e in Lituania, è stata la volta di volare in Belgio. In una delle nazioni dove risiedono le prestigiose istituzioni europee, cinque alunne della scuola secondaria di primo grado – Noemi Carduccio, Viola Di Maria, Laura Farina, Anita La Rosa Mazza e Francesca Mancuso -, accompagnate dai docenti Adriana Cino e Antonino Mancuso, hanno vissuto un’intensa e preziosa settimana di attività formative presso il collegio “Saint Louis” di Liegi. Il primo giorno si sono svolte le consuete attività di accoglienza a scuola, saluti del dirigente scolastico e la visita dei locali dell’istituto scolastico. Gli alunni, divisi in gruppi, hanno svolto un’attività di preparazione e di brainstorming finalizzate alla visita della sede del Parlamento europeo di Bruxelles, programmata per il giorno seguente. La giornata più significativa della settimana è stata senza dubbio quella trascorsa a Bruxelles. Li i ragazzi delle cinque delegazioni hanno visitato una delle tre sedi del Parlamento europeo (Strasburgo, la sua sede ufficiale, dove si celebrano le sessioni plenarie; Bruxelles, dove si svolgono le riunioni delle commissioni e Lussemburgo, sede del Segretariato generale del Parlamento europeo). Prima tappa della visita è stato il Parlamentarium (centro visitatori del Parlamento europeo), una struttura in cui i turisti di ogni età possono intraprendere un viaggio in maniera originale e dinamica all’interno del cuore dell’Europa, nel centro di quella istituzione europea nella quale vengono prese decisioni fondamentali che influenzano la vita di milioni di persone, svolgendo un ruolo decisivo per le sorti del nostro continente e anche dell’intero mondo. Successivamente, i ragazzi hanno preso parte a una presentazione incentrata sull’argomento delle istituzioni europee a cura di uno dei funzionari del Parlamento, durante la quale hanno posto numerose domande sulla struttura, il funzionamento e gli alti compiti della Commissione Europea. È stato possibile incontrare all’interno dell’emiciclo un eurodeputato che ha illustrato ai ragazzi le varie funzioni che le diverse figure politico-amministrative hanno all’interno di questa importantissima istituzione. Lingua veicolare delle attività realizzate è stata la lingua inglese. I nostri ragazzi, cittadini europei in erba, hanno vissuto un’esperienza unica e irripetibile, un’occasione per sentirsi parte di una organizzazione e di una struttura che prima consideravano molto lontana e della quale non avevano ancora percepito l’influenza democratica, decidente e incisiva, che svolge nella vita di tutte le nazioni che ne fanno parte. I prossimi scambi previsti si svolgeranno in Finlandia, a gennaio, e in Turchia, a febbraio. (Prof. Tonino Calà Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici”)