Capodanno: almeno 12 mila in piazza, comitato sicurezza Agrigento

E’ prevista la presenza di 12 mila persone in piazza Marconi, ad Agrigento, in occasione del Capodanno e degli eventi che vedranno l’esibizione di artisti di livello nazionale, tra i quali Achille Lauro. Un apposito comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato fatto, convocato dal prefetto Maria Rita Cocciufa, in Prefettura.

E vi hanno partecipato anche i vigili del fuoco, l’Asp, il 118, la Protezione civile regionale e il dirigente della polizia Stradale. In piazza Marconi – è stato deciso – verranno predisposte vie di fuga, servizi di controllo agli ingressi, servizi sanitari. “Auspichiamo, soprattutto dai giovani, comportamenti di guida, soprattutto in questo periodo caratterizzato da forti flussi di traffico – ha detto il prefetto Cocciufa – siano improntati alla prudenza e al senso di responsabilità”.