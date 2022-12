Caltanissetta. Presentato al sindaco progetto Istituto Martin Luther King “Diversamente impariamo”

CALTANISSETTA. I docenti di sostegno dell’Istituto Martin Luther King, plesso Pietro Leone, diretto dalla prof. ssa Daniela Rizzotto, insieme agli alunni, ai tirocinanti del TfA sostegno di Enna e alle assistenti alla comunicazione, si sono recati dal Sindaco di Caltanissetta, dott. Roberto Gambino, per presentare il progetto Diversamente impariamo.

Quest’ultimo, portato avanti dall’inizio dell’anno scolastico, ha l’obiettivo di favorire un clima accogliente ed inclusivo attraverso la scoperta delle bellezze del territorio nisseno. Gli alunni diversamente abili, insieme ai loro compagni tutor, hanno cercato informazioni sui monumenti di Caltanissetta e in seguito hanno realizzato dei piccoli opuscoli. Durante la settimana del Code week Europeo hanno svolto delle attività Unplugged a tema “monumenti di Caltanissetta” e realizzato una scacchiera vivente.

I ragazzi sono coinvolti nelle attività con il sostegno dei compagni tutor e ognuno tira fuori il suo talento per un obiettivo comune. Per noi docenti infatti ogni alunno è prezioso e da valorizzare. Il Sindaco ha accolto i ragazzi con molto entusiasmo e li ha ascoltati complimentandosi con loro per l’ impegno nel fare apprezzare le bellezze storiche e le attrazioni culturali di Caltanissetta che spesso è poco conosciuta , forse anche per la mancanza di un sistema di comunicazione efficace.

Il progetto nasce proprio allo scopo di dare un piccolo contributo alla semplificazione comunicativa: ci proponiamo infatti, nel corso dell’anno, di realizzare insieme delle video/audioguide semplificate sulle principali attrazioni della città, consultabili con QR code. Il primo cittadino, approvando l’ iniziativa, ha colto l’occasione per invitarci a partecipare agli eventi proposti dall’Amministrazione Comunale, che allieteranno le vacanze natalizie.

Anche l’assessore Cettina Andaloro, che ha organizzato l’incontro col Sindaco, si è complimentata per l’esempio di vera inclusione che si vive nell’istituto Martin Luther King. Alla fine dell’incontro abbiamo continuato la visita del centro storico. Infine uno spuntino insieme ha concluso in armonia la nostra uscita didattica. I nostri sinceri ringraziamenti vanno al Sindaco e agli assessori per la cordiale accoglienza, alla nostra dirigente per aver creduto nel nostro progetto e soprattutto ai nostri ragazzi che si impegnano con entusiasmo nelle attività che loro proponiamo, raccogliendo prontamente le sfide, superando le difficoltà che si presentano, una alla volta e… con passo leggero”.