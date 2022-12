Caltanissetta: “la rievocazione storica con il Conte Ruggero sarà nella chiesa di San Sebastiano”

“L’ingresso del Conte Ruggero a Caltanissetta e la rievocazione storica di un importante paragrafo della nostra città quest’anno dovrà essere svolto, ancora una volta, in forma statica”.

A dare l’annuncio è stata la presidentessa dell’associazione Santa Maria degli Angeli di Caltanissetta, Olga Valenza, spiegando che, per motivi burocratici e organizzativi neanche quest’anno potrà sfilare lo storico corteo che da anni attira l’attenzione di curiosi e passanti.

Un “dietrofront” rispetto a quanto annunciato nei precedenti giorni anche attraverso le nostre pagine che, però, non vuole essere una definitiva chiusura con il passato ma una promessa a ritornare, ancora una volta, a percorrere gli storici quartieri della Caltanissetta medievale.

“Purtroppo non siamo riusciti a conciliare impegni e tempistiche per richiedere le dovute autorizzazioni e coinvolgere i figuranti e abbiamo optato per un evento ridotto” ha proseguito la presidentessa.

La chiesa di Piazza Garibaldi, però, non è “l’unico ripiego trovato all’ultimo minuto” ma un luogo che ben si presta a questi eventi ed è stata già utilizzato dall’associazione A.Te.Pa. come affascinante teatro per una rappresentazione sacra proprio la scorsa Pasqua.

Non bisogna dimenticare che il corteo storico, che fino a qualche anno fa coinvolgeva numerosi figuranti, cavalli e sbandieratori, tutti rigorosamente in abiti d’epoca, non ha alcun supporto e contributo pubblico e la gestione completamente privata dell’iniziativa, purtroppo, spesso non si abbina perfettamente con le esigenze di vita dei membri dell’associazione. Rimane, però, la voglia di mantenere accesi i riflettori su un importante monumento storico, la chiesa Santa Maria degli Angeli, ancora troppo distante dagli interessi di rivalutazione, recupero e reale utilizzo.

In alternativa al corteo è stata organizzata una celebrazione eucaristica che si terrà alle ore 16 nella chiesa di San Sebastiano e, al termine, si terrà una tavola rotonda dove si presenteranno le richieste, i progetti di utilizzo di un edificio che, nonostante il suo valore storico e architettonico, è troppo spesso lasciato chiuso e inutilizzato. Una sgradevole tendenza che, come ricordano i promotori dell’associazione omonima, ha radici molto antiche: “Già Garibaldi dopo il suo passaggio, dimenticò di sconsacrarla e di farla dipingere di rosso come fece per le altre chiese, e ora che finalmente è stata restaurata e resa agibile, ci si dimentica sempre di utilizzarla, valorizzarla in modo continuativo e sistematico”.

Alla rievocazione storica parteciperanno alcuni figuranti in abiti d’epoca che rievocheranno il Conte Ruggero e una piccola rappresentanza della sua corte.