Caltanissetta, “Betlemme agli Angeli”: grande successo per la giornata inaugurale

A Caltanissetta sono tornate ad aprirsi le porte del Presepe vivente dello storico quartiere arabo. “Betlemme agli Angeli” continua a far crescere i suoi numeri portando sempre più visitatori tra i cortili della città antica, persone pronte a rivisitare la nascita di Gesù immergendosi all’interno di un’intera comunità.

A raccontare la bellezza di questa iniziativa, portata avanti con fatica dalla parrocchia San Domenico e dagli abitanti del quartiere, sono stati Padre Alessandro Rovello, parroco della chiesa promotrice, e Fabio Caracausi, assessore agli eventi della città di Caltanissetta.

Gli animatori di “Betlemme agli Angeli”, dopo la benedizione ricevuta la notte di Natale dal Vescovo Mons. Mario Russotto e i numeri da capogiro registrati nella prima giornata, torneranno ad accogliere i visitatori il 28 e 30 dicembre 2022 e 5 e 6 gennaio 2023 dalle ore 18.30 alle ore 21.30.

Un’opportunità da non perdere per comprendere il vero significato del Natale che si concretizza anche con lo spirito del servizio, della condivisione e dell’evangelizzazione di un messaggio vissuto non soltanto con le parole ma anche con i fatti.