Basket Serie D. A Palermo festa Invicta che chiude imbattuta il girone di andata

Festa in casa Invicta che chiude imbattuta il girone di andata e mantiene saldo il primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sulle seconde. Vittoria netta 66-99 a Palermo per i ragazzi di coach Spena che chiudono la pratica già nel primo quarto con un primo parziale di +20, grazie ai talenti Paride Giusti e Samuele Talluto che si mettono al servizio del collettivo con i loro assist e con un Lombardo in forma ventenne (17p e 7 rimbalzi) e a capitan Zarbo infallibile (16p con 7/9 2p, 2/2 tl)

Rotazioni ampie per la squadra di coach Spena che già nel secondo quarto inserisce La China (16p) e La Bua (10p) che si fanno trovare pronti da “veterani” e il lungo “Puma” Amato che realizza la sua prima doppia cifra in stagione. Nel secondo tempo, L’Invicta controlla la gara con la regia magica di Mattia Talluto, 12 assist e 12 punti per lui e l’innesto degli Under 19 Petrotto e Indorato e degli Under 17 Palermo e Girone, anche loro premiati con la realizzazione a canestro, concludendo una rotazione a 12 giocatori, di cui 10 a referto e 6 in doppia cifra,

Primato difeso e meritato per la società nissena, composta di soli giocatori locali che va alla pausa natalizia soddisfatta, ma non sazia e pronta a lavorare per un girone di ritorno in cui non bisogna abbassare la guardia per rimanere in zona play-off e continuare a sognare.

Invicta 99 punti:

Lombardo 17, Zarbo 16, La china 16, Talluto M. 12, Amato 10, La Bua 10, Talluto S. 9, Palermo 4, Giusti 3, Girone 2, Indorato, Petrotto. Coach Spena- La Bua. Dirigente Giordano

LDV PA 66 punti: Bellanca 14, Barbera 13, Cardinale F 10, Pellegrino 9, Corrao 4, Leone 4, Cardinale A. 4, Chiri 4, Ligotino 2, Tinelli 2, Russo, Maisano. Coach Drigo – Musumeci. Dirigente Pellegrino