A Firenze i Carabinieri ritrovano statua del Bambinello Gesù rubata dal presepe di piazza Duomo

A Firenze è stata ritrovata dai Carabinieri la statua del Bambinello Gesù del Presepe allestito in Piazza Duomo, che era stata rubata durante nottetempo.

Determinanti per gli accertamenti, le immagini delle telecamere cittadine, che hanno ripreso un gruppo di giovani che avrebbe asportato il Bambinello, nascondendolo sotto gli abiti per non dare nell’occhio e facendosi anche dei selfie, prima di dileguarsi tra le strade del centro.

I militari hanno riconsegnato la statua del Bambin Gesù all’Arcivescovado ed ora è tornata al suo posto nel Presepe, dove rimarrà fino all’Epifania.