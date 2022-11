Venti chili di droga nel tir, a Messina arrestato dalla Guardia di Finanza autotraportatore gelese

Un autotrasportatore gelese è finito in carcere in quanto trasportava 20 kg di droga nel proprio Tir. I controlli sono stati effettuati nella zona degli imbarchi, a Messina. I finanzieri, assistiti dalle unità cinofile, hanno trovato e sequestrato un totale di circa venti chili di sostanze stupefacenti. Erano nel carico trasportato dal tir condotto dal gelese Fabrizio Iapichello.

Dagli accertamenti è emerso che l’autotrasportatore aveva a bordo frutta e verdura. I cani però hanno fiutato la droga, all’interno di due borsoni. C’erano circa undici chili di marijuana e nove di cocaina. E’ stato arrestato. Pare che l’autotrasportatore operi per conto di una società. E’ stato sentito per la convalida. Assistito dal legale Davide Limoncello, avrebbe riferito di aver agito per cercare di ottenere introiti in un periodo di forte crisi lavorativa.

Pare si sia detto dispiaciuto per l’errore commesso. Il giudice ha disposto la detenzione nel carcere di Gazzi, dove era stato trasferito subito dopo il sequestro della droga. Secondo gli investigatori, la droga sequestrata avrebbe un valore sul mercato non inferiore ai due milioni e mezzo di euro. (fonte Quotidiano di Gela)