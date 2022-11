Vasco Rossi a Palermo, battuto ogni record, già venduti 62mila biglietti

I fan di Vasco Rossi battono ogni record. In sole due ore sono stati venduti 50mila biglietti per le due date del rocker di Zocca programmate allo stadio Renzo Barbera di Palermo per giugno 2023. Il 25 novembre, giorno in cui è iniziata la vendita dei biglietti, è stato uno dei giorni più attesi per gli appassionati delle canzoni del grande artista emiliano.



È Carmelo Costa, l’organizzatore dei due concerti allo stadio Renzo Barbera, a comunicarlo in un post su Facebook. Dopo 8 ore dall’inizio della vendita dei biglietti, sono stati 62mila i fan che sono riusciti ad accaparrarsene uno. Costa, fornendo il dato scrive: “Ultimi biglietti in vendita”.

Date e concerti

Le città prescelte per il tour sono Bologna (6 e 7 giugno, stadio Dall’Ara), Roma (stadio Olimpico, 16 e 17 giugno), Palermo (stadio Barbera, 22 e 23 giugno) e Salerno (stadio Arachi, 28 e 29 giugno). Due particolarità: un boato di entusiasmo da parte del pubblico ha accolto la notizia dei due concerti programmati a Roma; la città di Palermo torna dopo decenni ad essere sede di concerti di musica leggera e rock. “Questo prossimo tour sarà la prosecuzione di quello tenuto quest’anno, ci sarà continuità”, ha promesso Vasco.

La prevendita

Le pre-sale sono avvenute in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket. Sono state dedicate ai fan club e ai clienti dei grandi sponsor. L’apertura vendite generale è stata aperta alle 11 di oggi venerdì 25 novembre sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.

La tribuna coperta centrale numerata costa 97,75 euro, quella coperta laterale numerata 81,75 euro. La tribuna Montepellegrino non numerata 74,75 euro, mentre la curva nord non numerata 48 euro. Infine 92 per il prato “gold” e 74,75 euro per il prato. Ai disabili, invece, sarà consentito l’accesso alla tribuna coperta al costo di 48.30 euro.

Vasco Rossi l’ultima volta a Palermo 17 anni fa

L’ultimo concerto di Vasco Rossi a Palermo risale al 2005, quando si esibì al Velodromo. Il suo ritorno sarà una grande festa anche perché segna il ritorno dei grandi eventi in città peraltro in un luogo chiuso da quasi 25 anni ai concerti come lo stadio Renzo Barbera. Ad esibirsi per l’ultima volta allo stadio Barbera fu Claudio Baglioni nel 1998.