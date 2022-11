Sicilia, mafia: processo Nebrodi, 91 condanne per oltre 600 anni

I giudici del tribunale di Patti hanno disposto 91 condanne per oltre 600 anni di carcere e 10 assoluzioni nel processo “Nebrodi” contro i clan dei pascoli, scaturito dall’inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina sulle truffe in agricoltura all’Agea e sugli assetti dei gruppi mafiosi tortoriciani.

La sentenza e’ arrivata stasera al termine di una lunghissima camera di consiglio iniziata lunedi scorso. La sentenza e’ del tribunale di Patti presieduto da Ugo Scavuzzo e composto dai giudici Andrea La Spada e Eleonora Vona che ha impiegato quasi un’ora per leggerla. Il processo era nei confronti di 101 imputati pr i quali erano stati chiesti oltre mille anni di carcere.

Presenti in aula il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio ed i sostituti procuratori, Antonio Carchietti, Fabrizio Monaco, Francesco Massara che a luglio insieme al sostituto procuratore Alessandro Lo Gerfo avevano chiesto condanne per un totale di oltre mille anni di carcere.

Le indagini avevano al centro l’affare dei contributi comunitari percepiti illegalmente che aveva suscitato l’interesse dei gruppi mafiosi. Un sistema che e’ stato combattuto dal protocollo Antoci diventato legge dello Stato. Un protocollo ideato dall’ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, sfuggito ad un grave attentato, presente in aula alla lettura della sentenza. Parte civile nel processo l’assessorato territorio e ambiente, Agea, le associazioni Addiopizzo, il centro studio Pio La Torre, Sos impresa- rete per la legalita’, Libera e il parco dei Nebrodi ed ancora il Comune di Tortorici.