S’è dimesso il Consiglio di amministrazione della Juventus, compreso il presidente Andrea Agnelli

Si è dimesso tutto il consiglio di amministrazione della Juventus, compreso il presidente Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved. Dimissionario anche l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, al quale però resteranno le deleghe per l’amministrazione in questo periodo di passaggio, evidentemente verso una nuova dirigenza.

Si attendono in questo senso le notizie provenienti da Exor, dalla proprietà, ovvero da John Elkann. Al momento, è la parola fine sulla gestione Andrea Agnelli. Ad Arrivabene, però, restano le deleghe per l’amministrazione in questo periodo di transizione.

Il cda della “Juventus proseguirà la propria attività in regime di prorogatio sino all’Assemblea dei soci che è stata convocata per il 18 gennaio 2023”.