San Cataldo. Un successo al 1° Circolo Didattico per Maria Concetta Naro nell’ambito di “Libriamoci”

SAN CATALDO. Intensi ed emozionanti momenti di incontro con le classi prime del I Circolo Didattico di San Cataldo in occasione della nona edizione di “Libriamoci”. Sono quelli che hanno visto protagonista ancora una volta Maria Concetta Naro.

La docente in pensione, con competenza e sensibilità, ha saputo coinvolgere gli alunni delle prime classi in un percorso stimolante e al tempo stesso condiviso nel quale è emerso l’interesse dei bambini. Maria Concetta Naro ha inteso ringraziare la Dirigente Rossana D’Orsi, l’insegnante Grazia Pilato per averla coinvolto nel progetto.

Un grazie anche alle insegnanti per l’affettuosa accoglienza e i bambini per le emozioni che gli hanno regalato e per l’interesse mostrato alla lettura del racconto “Tanti modi per ascoltare” che ha scritto la stessa Maria Concetta Naro proprio per questa iniziativa.