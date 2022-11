San Cataldo. Per la prima volta una donna eletta presidente della Confraternita del SS.Sacramento: è Rosaria Alessi

SAN CATALDO. Al termine della Celebrazione Eucaristica domenicale delle ore 18 nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, l’Arciprete Alessandro Giambra ha dato lettura di nomina del nuovo Presidente della Confraternita del Santissimo Sacramento. S.E. Mons. Mario Russotto, con lettera Prot. n. 46/22 – L2, ha nominato la signora Rosaria Alessi, Presidente della Confraternita del Santissimo Sacramento in San Cataldo, per il triennio 2022-2025. Il Vescovo ha augurato di servire con zelo e spirito di fede la Confraternita, di collaborare in piena comunione di intenti e con spirito di umiltà a servizio del cappellano, l’Arciprete don Alessandro Giambra, diffondendo sempre i valori della fede cristiana e della sana tradizione religiosa della Confraternita, e di cuore benedice lei e tutti i confrati.

Rosaria Alessi (detta Rina), che prende il posto di Salvatore Mastrosimone, è la prima Presidente donna della storica Confraternita del Santissimo Sacramento. Iscritta nella Confraternita già dal 1995, ha ricoperto diversi servizi, tra cui quello di Vice Presidente. Nata a San Cataldo nel 1948 è impegnata da anni nelle attività pastorali della Chiesa Madre.