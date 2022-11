San Cataldo. Per il 26 novembre allerta meteo. Il sindaco invita la comunità alla prudenza

SAN CATALDO. Avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo idrogeologico e idraulico. E’ quello che è stato emanato in queste ultime ore nell’Isola. A renderlo noto è stato il sindaco Gioacchino Comparato. Dunque è allerta meteo per le prossime ore.

Il primo cittadino sancataldese ha comunicato alla cittadinanza che, dalle prime ore di domani, 26 novembre, per 24-36h, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il sindaco ha poi rilevato: “La nostra Amministrazione sta già provvedendo ad avviare le misure previste in via precauzionale, trattandosi di preallarme, e invita tutta la comunità alla prudenza”.