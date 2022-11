San Cataldo. L’Associazione Donatori ABzero in prima linea per la raccolta sangue. Ecco come e quando donare

SAN CATALDO. L’associazione Donatori ABzero, da sempre lodevolmente in prima linea per la donazione del sangue, ha comunicato che in questi giorni dall’Ospedale S. Elia di Caltanissetta è giunta la comunicazione che pure in questo periodo si sta verificando una grave carenza di sangue, soprattutto di gruppo A positivo e 0 positivo.

Per questa ragione, a maggior ragione, si è tornati a chiedere, a chiunque possa farlo, di donare il proprio sangue a chi ha bisogno. Il centro raccolta è aperto per le donazioni tutti i lunedì, giovedì e sabato e l’ultima domenica del mese. E’ possibile prenotare la donazione al 3487136084.