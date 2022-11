San Cataldo. Iniziata la benedizione delle famiglie da parte di don Alessandro Giambra

SAN CATALDO. E’ iniziata la benedizione delle famiglie da parte dell’arciprete della Chiesa Madre don Alessandro Giambra. Padre Alessandro raggiungerà tutte le famiglie della comunità parrocchiale.

“Con la visita del pastore è Gesù stesso – sole che non conosce tramonto – che entra nelle case e ci porta la sua gioia e la sua pace – si legge in una nota della parrocchia – L’ascolto della Parola di Dio e la preghiera della Chiesa sono un segno particolare della sua presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù, che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede”.

Don Alessandro Giambra benedirà le case e le famiglie sancataldesi della parrocchia creando un momento di incontro e preghiera ma anche di confronto e crescita con le famiglie in modo a portare la parola nelle case di tutti e di ognuno.