SAN CATALDO. Una riflessione per ricordare Cataldo Naro compianto arcivescovo di Monreale a vent’anni dalla sua ordinazione episcopale. E’ quella che è stata organizzata per lunedì 12 dicembre presso la Chiesa Madre dove per altro sono state seppellite le spoglie mortali dell’arcivescovo di Monreale.

Previsto, nell’occasione, l’intervento di mons. Antonino Raspanti. Alle ore 18 è prevista la celebrazione eucaristica, mentre alle ore 18,45 prenderà il via l’atteso incontro di studio.