San Cataldo. Giornata contro la violenza sulle donne. L’assessore Guttilla: “vogliamo porgere carezze a tutte quelle donne che vivono sottomissione e terrore”

SAN CATALDO. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, insieme all’assessore alla Cultura Marianna Guttilla, è stato organizzato a San Cataldo l’evento ‘Rinasco da Me’. “Quest’anno – ha spiegato il sindaco Comparato – abbiamo voluto dare un taglio di positività, anche grazie alla collaborazione di numerose realtà del nostro territorio, con le quali trascorreremo un momento importante di riflessione, ma anche di elaborazione di concetti appunto positivi, che possano dare speranza e che pongano l’accento sul modo giusto di comportarsi e di rispettare le donne. Siamo grati dell’enorme partecipazione che stiamo registrando. Ringraziamo tutti coloro che si stanno adoperando per collaborare con la nostra Amministrazione”.

Appuntamento oggi, alle ore 17:30 in Piazza Giovanni XXIII, presso la panchina rossa che l’anno scorso è stata dedicata alla giovane sancataldese Ivana Intilla, vittima di femminicidio. Alle 18:00 poi tutti presso la Sala comunale Paolo Borsellino.

L’assessore Marianna Guttilla ha ribadito: “La gentilezza con se stessi nasce dalla cura che ci dobbiamo e ci meritiamo, oggi poiché mai, oggi in onore di questa giornata dove vogliamo porgere delle carezze a tutte quelle donne che in forme diverse e modi diversi vivono sottomissione, violenze e terrore. La nostra comunità si stringe insieme per condividere un’unione di intenti e di convincimenti, di solidarietà e attenzione al tema di oggi. Ecco perché abbiamo scelto il titolo ‘Rinasco da me’, perché ogni donna possa sentirsi speciale ed unica in un messaggio di speranza e positività”.