Riesi. Gran successo per la presentazione del libro “1943: la Reconquista dell’Europa” di Alfonso Lo Cascio

RIESI. Ha riscosso un gran successo di pubblico la presentazione del libro “1943: la “Reconquista” dell’Europa. Dalla Conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia” scritto dal Presidente regionale i Bc Sicilia, dott. Alfonso Lo Cascio.

Consensi unanimi sono stati riscossi da un’opera che ha impressionato per qualità storica e spessore culturale. I relatori, il dott. Peppe Di Cristina e il dott. Carmelo Lo Curto, hanno esposto interessanti riflessioni sul testo, mettendo in evidenza la rigorosa e minuziosa ricerca storica dell’Autore che mette in luce aspetti poco noti su quel travagliato e decisivo periodo storico che ci ha toccato da vicino. Molto azzeccati e applauditi infine i contributi musicali del polistrumentista M.° Felice Golisano.