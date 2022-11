OMCeo Caltanissetta: influenza di stagione, invito ai nisseni a vaccinarsi

“La vaccinazione è una conquista della scienza al servizio dell’umanità che ha permesso di porre fine nei decenni passati a malattie importanti, ad alto tasso di mortalità, come vaiolo e difterite”, questo uno dei concetti ribaditi dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Caltanissetta lo scorso anno mentre invitava i cittadini ad affidarsi alla scienza e vaccinarsi contro il Covid 19. Dopo l’ultimo biennio passato tra mascherine, distanziamento e restrizioni lo scenario sembra sia finalmente cambiato e soprattutto migliorato, verso una normalità tanto desiderata e a volte sofferta, grazie anche al ruolo svolto dai vaccini.

Gli esiti positivi della vaccinazione riguardano non soltanto la pandemia ma anche altri virus. In questo periodo dell’anno in particolare attraverso il vaccino contro l’influenza di stagione viene data ai cittadini la possibilità di proteggere se stessi e soprattutto i più fragili dai sintomi influenzali più gravi. E dunque l’OMCeO nisseno rivolge ancora una volta l’invito a tutta la popolazione a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale.

“Il consiglio dell’Ordine è: non lasciarti influenzare”, questo lo slogan ripreso dal Presidente dell’OMCeO di Caltanissetta Giovanni D’Ippolito. L’obiettivo dell’Ordine nisseno è infatti quello di sensibilizzare i cittadini sul tema e sottolineare l’importanza del vaccino contro l’influenza pensando soprattutto ai “pazienti più critici, i pazienti anziani, i pazienti che hanno patologie collaterali molto importanti – aggiunge il Presidente D’Ippolito – e direi a tutti gli operatori sanitari che vengono a contatto con i pazienti, da loro potrebbero prendere il virus, ma loro stessi potrebbero essere vettori della trasmissione del virus dell’influenza. A loro –conclude – va dato l’invito più caloroso per vaccinarsi”.