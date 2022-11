Mussomeli, l’intervista all’ ex sindaco Enzo Giardina (Video)

MUSSOMELI – Abbiamo voluto fare una chiacchierata, facendo parlare il prof. Enzo Giardina che, inizialmente un po’ perplesso, si è poi mostrato disponibile, percorrendo un excursus chiaro e puntuale della sua vita vissuta nella sua e nostra Mussomeli. Ma va preliminarmente detto che il prof. Vincenzo Giardina (ma in via amicale Enzo Giardina) oggi settantanovenne, si è laureato in materie letterarie ed ha insegnato, per tutta la sua carriera, presso la Scuola Media “Leonardo da Vinci” di Mussomeli, dedicandosi nello stesso tempo a varie attività, nella vita civile, amministrativa e politica del paese, del quale dal 1978 al 1980, è stato anche sindaco. Nell’intervista ha espressamente ringraziato tutti i sindaci che si sono succeduti alla guida del paese, avendo sperimentato la grande responsabilità nell’amministrare l’Ente pubblico. Ha citato anche il detto popolare: “Amara cu servi a pùapulu”. Il professore ha fatto parte del “Coro polifonico di Mussomeli”, e ne è stato Presidente dal 1997 al 2004 ed ha seguito con interesse e curiosità tutte le fasi della trasformazione culturale, sociale ed umana dell’ambiente in cui vive. In pensione dal 2001, il prof. Enzo Giardina ha voluto tentare per la prima volta, questo approccio con il pubblico, dando sfogo alle sue predilezioni sul piano culturale e della ricerca. Un professore di altri tempi, stimato ed apprezzato. Nell’intervista, con una felice esposizione, presenta il quadro della sua vita vissuta.(IL VIDEO)