Mussomeli, I.I.S.”G.B.Hodierna”: Palazzo Reale Meta Experience

MUSSOMELI Gli studenti del biennio dell’I.I.S. “G.B. Hodierna” venerdì scorso hanno partecipato a Palermo alla mostra permanente “Meta Experience” organizzata presso il Palazzo Reale. Una esperienza immersiva che permette di andare oltre l’oggetto artistico, rendendo parte di un metaverso fruibile ma non replicabile. Il tutto è inserito in un ambiente futuristico che proietta verso una nuova frontiera della fruizione delle opere. L’ingresso dell’arte nel mondo virtuale del metaverso garantirà la creazione di un archivio digitale; per l’occasione il Museo regionale di Centuripe ha concesso in prestito il busto marmoreo di Ottaviano Augusto, simbolo della mostra. Ciascun alunno, quale spettatore, è stato immerso nella dimensione dell’Infinity Room, uno spazio virtuale dove l’esperienza individuale va a fondersi con il mondo virtuale divenendo esso stesso parte del processo grazie al Quickscan. Gli studenti hanno visitato nel palazzo dei Normanni, insieme ai docenti accompagnatori, la Cappella Palatina, gli Appartamenti Reali, la Sala d’Ercole ed i Giardini Reali. (DALLA SCUOLA)