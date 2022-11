Ladri sbagliano casa da derubare, si rendono conto dell’errore, chiedono scusa e restituiscono la refurtiva. Una scena da film che è accaduta nella serata di martedì a Bagno a Ripoli, provincia di Firenze. I quattro rapinatori, tutti stranieri, hanno fatto irruzione in un’abitazione pensando che fosse quella di un avvocato, loro vero obiettivo.

Gli uomini, con i volti coperti da passamontagna, hanno preso in ostaggio due anziani e la famiglia della figlia che era lì in visita con il suo compagno e il loro bambino piccolo: dopo averli minacciati con una pistola e un piede di porco, li hanno chiusi in una stanza. Si sono poi diretti nel seminterrato nella casa, mettendo tutto a soqquadro nella ricerca di qualcosa di preciso che, però, non è stato specificato.

Vedendo che nella cantina erano presenti solo vecchie scatole vuote, rimaste lì dopo un trasloco, i ladri si sono resi conto di essere entrati nella casa sbagliata. Erano convinti che il proprietario di casa fosse un avvocato, evidentemente loro ben noto: dopo essersi accorti dell’errore, hanno chiesto scusa affermando di aver capito male il luogo dove recarsi e hanno anche restituito un orologio e qualche gioiello rubati in giro per la casa.

Hanno poi pulito lo scantinato con la candeggina, per cancellare le loro tracce, e si sono allontanati. A parte il grande spavento, la famiglia è rimasta illesa. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Firenze Oltrarno e della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo. (fonte Sky Tg24)