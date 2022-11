Italia. Tartufo bianco, asta mondiale da record: va a Hong Kong un lotto da 184mila euro

All’asta mondiale del tartufo bianco di Alba (Cuneo) il lotto più pregiato è stato venduto per una cifra da record per 184mila euro.

Un imprenditore di Hong Kong si è aggiudicato una trifola di 700 grammi, cui si è aggiunto a sorpresa un secondo esemplare da 250 grammi. L’asta si è svolta dal castello di Grinzane Cavour in collegamento, oltre a Hong Kong, anche con Singapore, Vienna, Seul e Doha.

È da record anche la somma raccolta dall’evento benefico organizzato dall’Enoteca Regionale Piemontese Cavour con il supporto di Regione Piemonte, Enit – Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Centro Nazionale Studi Tartufo, Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba: si tratta di 604.600 euro che verranno destinati a progetti solidali in tutto il mondo.

Tartufo ambasciatore del Piemonte” – “L’asta del tartufo rappresenta uno dei momenti più attesi dell’autunno in Piemonte, un’occasione per consolidare i legami internazionali con coloro che sono innamorati della nostra terra e delle nostre colline Unesco. Il tartufo è uno splendido ambasciatore del nostro Piemonte e uno dei più importanti del Made in Italy”. Lo ha dichiarato Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte.