Italia, il sindaco di Rieti rimproverato dalla moglie su Facebook: “Quando hai finito di fare serata chiama…”

Il confine tra pubblico e privato scompare e le discussioni familiari si spostano su Facebook. Succede così a Daniele Sinibaldi, 36 anni, sindaco di Rieti eletto con Fratelli d’Italia. Il primo cittadino è diventato improvvisamente celebre non per la sua attività amministrativa ma per un post della moglie, che lo rimprovera per la sua assenza da casa. Poche righe, ma quel che basta che scatenare pettegolezzi.

“Quando hai finito di fare serata, magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi considerando che sono da sola a casa con un bambino di un anno!”, recita il messaggio che la consorte Marta Ciferri ha postato sulla pagina Facebook del marito. Il tono è inequivocabile: una sfuriata, anzi l’anticipo, di una sfuriata. Nonostante sia stato scritto di notte e cancellato poco dopo, in tanti hanno provveduto al malefico screenshot che consegna alla memoria collettiva un momento di difficoltà familiare.

L’immagine è rimbalzata di schermo, di chat in chat. Così la libera uscita del sindaco e la rabbia della moglie sono diventati cosa di tutti. Sinibaldi almeno per adesso è certamente tra gli amministratori più noti d’Italia.