Intossicazione bimbi da stupefacenti. L’assessore regionale Giovanna Volo: “Fenomeno da affrontare in maniera sistematica”

L’assessore regionale alla Salute, la nissena Giovanna Volo, ha fatto visita stamattina al bambino ricoverato all’Ospedale Di Cristina di Palermo a causa di un’intossicazione da cannabinoidi.

«Il fenomeno dei bambini intossicati da stupefacenti è purtroppo sempre più frequente – afferma l’assessore Volo – e va affrontato in maniera sistematica. Per questo, tra gli impegni che voglio portare avanti nell’ambito della prevenzione ci sarà un’attenzione particolare a questo problema: nelle strutture territoriali che potenzieremo – ha concluso – si avvierà un’attività di informazione, rivolta ai genitori che assumono queste sostanze, sui rischi che corrono i più piccoli e su come evitarli».