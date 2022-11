Gela. Riavviata la fornitura idrica a Caposoprano e Montelungo. Rimodulata da Caltaqua la distribuzione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha riavviato la fornitura idrica ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo che ieri era stata interrotta per effettuare una riparazione urgente nel territorio del comune di Gela. Alla luce di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha rimodulato la distribuzione alle utenze alimentate dai serbatoi di Montelungo e Caposoprano come di seguito in dettaglio:

– Serbatoio Caposoprano: oggi, sabato 5 novembre, alle ore 21:00 apertura delle zone in H24 di Caposoprano basso, San Giacomo basso, Fondo Jozza; domani, domenica 6 novembre, zone Caposoprano alto, San Giacomo alto.

– Serbatoio Montelungo: oggi, sabato 5 novembre accumulo; domani, domenica 6 novembre, apertura zona Marchitello, in serata Manfria.La distribuzione proseguirà secondo l’usuale programmazione.