Fs, Rfi: gara da 1,7 mld nuova linea Pa-Ct-Me, per il lotto Caltanissetta Xirbi-Lercara

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xirbi – Lercara, parte integrante del nuovo collegamento ferroviario Palermo – Catania – Messina.

Lo rende noto la società. La gara ha un valore di circa 1,7 miliardi di euro, di cui 470 milioni finanziati con i fondi del Pnrr.

“Gli interventi consistono nella realizzazione di 47 chilometri di nuovo tracciato in variante rispetto alla linea attuale, con circa 10 chilometri di viadotti e 8 gallerie naturali per 21 chilometri totali. Il progetto prevede anche la nuova stazione di Vallelunga e i posti di movimento di Marcatobianco, Marianopoli e San Cataldo”, spiega Rfi, sottolineando che al termine dei lavori lungo tutto l’asse Palermo – Catania sarà possibile andare da Palermo a Catania “in meno di due ore”.

Tuttavia, riduzioni dei tempi di viaggio progressive sono previste “già prima di tale data, grazie all’attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea” e inoltre gli interventi programmati “garantiranno la velocizzazione dei collegamenti e incrementeranno gli standard di regolarità e puntualità dei treni”, spiega ancora Rfi.