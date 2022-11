Era un’inimitabile star del web: è morta Nonna Rosetta di Casa Surace

Nonna Rosetta di Casa Surace, diventata una star del web per le gag di cui era protagonista, è morta. A darne notizia è la stessa Casa Surace, gruppo di videomaker campani, sui suoi canali social.

“Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: ‘Stattaccort’. Ci stiamo accorti, tranquilla. Ciao, nonna Rosetta”.

Nonna Rosetta, 89 anni, era forse il personaggio più amato del gruppo di Casa Surace famoso per i video sui social ed era anche stata protagonista di alcune pubblicità televisive.

Decine di migliaia i messaggi di condoglianze per la scomparsa.

“Noooo poverina mi ha fatto fare tante risate con i vostri video di una grande simpatia e dolcezza”, scrive ad esempio Elena sul profilo Facebook della Casa. Iacopo ricorda invece una delle sue frasi più ricorrenti: “Sai che cosa rende il mio sugo così saporito? L’amore per i nipoti”. E aggiunge: “Nonna Rosetta racchiudeva la misteriosa magia di tutte le nonne d’Italia, non solo del sud. Un grande dispiacere. Grazie per tutti i sorrisi che insieme, come una vera famiglia, ci avete strappato”.