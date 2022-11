Eccellenza. Una grande Nissa doma 1-3 il Cus Palermo. Decisive le reti di Sammartino, Azzara e Ortiz

Terzo risultato utile consecutivo, seconda vittoria di fila (prima in trasferta) ed altri tre punti d’oro per la Nissa che ha sbancato 1-3 il “Centro Universitario Sportivo” di Palermo battendo i padroni di casa del Cus Palermo.

Inizio in salita per i nisseni che sugli sviluppi di un corner subiscono il vantaggio dei “cussini” con Fofana. La Nissa non ci sta ed al 18′ pareggia i conti con l’eclettico Ernesto Sammartino, al primo centro stagionale. Tutti s’aspettano la reazione dei padroni di casa, ma sono ancora i biancoscudati a segnare con Angelo Azzara ribaltare il risultato per il momentaneo uno a due.

La Nissa continua a spingere ed al 43′ triplica (1-3) con il bomber argentino Ortiz, al quarto centro stagionale tra campionato e Coppa Italia. Nella ripresa, i biancoscudati gestiscono il risultato e chiudono la gara con ben sei juniores in campo condita dall’esordio assoluto del giovane nisseno Imprescia, classe 2004, nel campionato di Eccellenza. A fine gara, felice e raggiante anche l’imprenditore Luca Giovannone che al seguito della squadra ha esultato per il gran risultato ottenuto dalla Nissa a Palermo.