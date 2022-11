Corruzione alla Protezione Civile in Sicilia, due arresti

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza ai domiciliari per corruzione, emessa dal gip, sia nei confronti del funzionario regionale che dell’imprenditore accusati di corruzione.

Le indagini, condotte dagli specialisti del nucleo di Polizia economico finanziaria, avrebbero fatto emergere che il funzionario addetto alle procedure di liquidazione, in cambio di denaro, si sarebbe adoperato per: velocizzare i controlli di propria competenza, sollecitare i propri colleghi a svolgere prontamente i loro adempimenti, affinché venissero pagate in tempi brevi fatture per circa 130.000 euro.