Caltanissetta, teatro Margherita: al via la stagione teatrale. Lunedì 28 novembre, Hamlet con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio

CALTANISSETTA – E’ dedicato a William Shakespeare lo spettacolo d’apertura di “Svelamenti” la nuova stagione teatrale e musicale del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Saranno Giorgio Pasotti, nel ruolo di Amleto e Mariangela D’Abbraccio nei panni della madre Geltrude, i protagonisti di “Hamlet” l’appuntamento che lunedì prossimo 28 novembre alle ore 21 apre la stagione promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Gambino e curata dall’assessore alla Cultura, Marcella Natale.

Liberamente tratto da “Amleto” di Shakespeare, con l’adattamento di Alessandro Angelini e Antonio Prisco, e con la regia di Francesco Tavassi, “Hamlet” offre uno sguardo contemporaneo alla famosa opera shakespeariana. Amleto è un personaggio molto attuale, un eroe moderno dalla psiche profonda e complessa, che si trova ad affrontare una battaglia interiore prima ancora che con il mondo esterno. Amleto è un personaggio universale, ad ogni rivisitazione il suo mito trova nuove aderenza alla contemporaneità, e i suoi dubbi, le sue indecisioni, i suoi pensieri, i suoi dilemmi trascendono l’aspetto filosofico per arrivare a toccare il lato più umano.

È un uomo imprigionato nella sua condizione di incapacità di scegliere e di reagire alle avversità, di isolamento che arriva a sfiorare la follia, subendone il peso fisico e terreno. Amleto è simile a molti uomini, di ogni età e ceto sociale, che paralizzati dagli eventi e animati dal desiderio di rivalsa, sono in attesa di qualcosa che li riesca a scuotere.

Insieme ai protagonisti principali sul palco ci saranno Claudia Tosoni (Ofelia), Gerardo Maffei (Re Claudio e lo Spettro), Diego Migeni (Polonio), Pio Stellaccio (Laerte), Salvatore Rancatore (Rosencrantz) e Andrea Papale (Guildersten).

“É ormai tutto pronto per dare ufficialmente il via a questa nuova stagione teatrale – commenta il sindaco Roberto Gambino – Iniziamo con importanti nomi del panorama nazionale e con una pietra miliare della drammaturgia. Gli spettacoli in cartellone sono vari per un’offerta culturale che ci auguriamo possa coinvolgere in maniera trasversale il maggior numero di spettatori”. A

nche l’assessore comunale alla Cultura, Marcella Natale, auspica una vivace partecipazione alla nuova stagione del bel teatro nisseno ricordando che la campagna abbonamenti è attiva e aggiunge “quest’anno segna la vera ripresa dell’attività teatrale, e con “Svelamenti” ci riferiamo anche alla possibilità di levare il velo, la distanza, e rivivere le offerte culturali con passione creando un contatto e una relazione con il pubblico. Un vero e proprio invito ad esserci e anche per questo motivo l’Amministrazione comunale ha voluto mantenere dei prezzi molto accessibili per quanto riguarda i biglietti di ingresso così come la possibilità di attivare abbonamenti per l’intera stagione teatrale a cui si abbina, ad ingresso gratuito, la stagione musicale e la sezione, fuori abbonamento, per ragazzi e famiglie con un prezzo di ingresso di appena 5 euro perché crediamo molto nel potere del teatro, della musica, della cultura secondo quella funzione di crescita collettiva”.

Informazioni sui canali social mentre al botteghino e online su https://www.liveticket.it/teatroreginamargherita è possibile attivare il proprio abbonamento alla stagione.