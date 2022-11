Caltanissetta, Rotary Club al Mottura per un incontro sulle malattie sessualmente trasmesse

L’istituto Sebastiano Mottura di Caltanissetta, questa mattina, ha ricevuto i dottori Giuseppe Giannone, presidente della commissione del Rotary International Distretto Sicilia/Malta e primario emerito di ostetricia e ginecologia, e Giuseppe Sportato, dirigente del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, per un incontro patrocinato dal Rotary Club Caltanissetta di cui, in questo anno sociale, è presidente Fabio Tornatore.

L’intento era quello di accendere i riflettori su problematiche molto attuali che riguardano gli adolescenti. Un incontro di educazione al rispetto di sé stessi e dell’altro osservato da un punto di vista clinico.

La pandemia che ha colpito in maniera drammatica il genere umano con il suo terribile bilancio di morti e di malati gravi, infatti, ha creato un clima di paura che ha spostato l’attenzione dalle altre malattie che comunque continuano a essere presenti. Tra queste vanno incluse le malattie sessualmente trasmesse. In questo periodo sono stati infatti registrati elementi che confermano tale teoria come una importante riduzione dei test diagnostici per le malattie sessualmente trasmesse, una significativa riduzione della vaccinazione contro l’HPV e infine è stato registrato un forte calo nelle vendite dei preservativi, prima difesa contro tali malattie.

Negli anni passati l’OMS (organizzazione mondiale della sanità), a causa dell’aumento delle malattie sessualmente trasmesse registrato in tutto il mondo, aveva lanciato l’allarme considerando obiettivo prioritario la lotta a tali infezioni perché mettono a serio rischio la salute delle future generazioni e la loro capacità riproduttiva. Preso atto che il COVID-19 ha polarizzato l’attenzione facendo abbassare la guardia per le altre patologie, tutte le istituzioni sanitarie hanno invitato a riprendere le campagne di sensibilizzazione.

Attenti agli eventi che colpiscono la nostra società, anche quest’anno il Rotary club Caltanissetta ha promosso in tutta la Sicilia il progetto per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse realizzato soprattutto con delle conferenze educazionali agli studenti degli ultimi anni degli istituti superiori, perché tale fascia di età è considerata particolarmente a rischio.

Quello al Mottura di Caltanissetta è stato il primo incontro in programma dai due referenti del Rotary Club.









“Ringrazio gli illustri relatori che sono venuti a trovarci perché reputo questo progetto uno dei più validi portati avanti nelle scuole -ha commentato la dirigente scolastica Laura Zurli a margine dell’incontro nel quale era presente anche la referente scolastica del progetto Stefania Cammarata –. Un incontro che va ben oltre la conoscenza teorica delle malattie sessualmente trasmesse ma accende i riflettori sull’importanza della prevenzione, la tempestività delle cure e le modalità per metterle in pratica. Questi argomenti sottolineano l’importanza e il rispetto per sé stessi e per i sentimenti altrui”.

Come negli anni precedenti la conferenza ha avuto un alto livello di gradimento tra gli studenti che hanno partecipato mostrando maturità e interesse per una tematica molto importante e attuale.