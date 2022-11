Caltanissetta, prosegue la corsa a “100% Italia” per Danilo Frangiamore e Christian Sollami

Prosegue la corsa verso il record per i due cugini nisseni Danilo Frangiamore e Christian Sollami ancora impegnati al game show di Nicola Savino, 100% Italia.

Nel programma, in onda su TV8 dal lunedì al venerdì alle 20.20, i due giovani stanno continuando a battere le coppie avversarie restando in gara e aumentando il bottino del loro montepremi.

In questo gioco bisogna indovinare i gusti e le preferenze di un campione rappresentativo di italiani (appunto 100 persone scelte per occupare le postazioni nel “Wall”, la coreografica parete allestita in studio).

A vincere, però, è la coppia che dimostra la miglior affinità ed è capace, ogni volta, di fidarsi dell’intuito del proprio compagno senza poi “condannarlo” per un’eventuale scelta errata.

Ed è proprio quello che, dal 31 ottobre, stanno facendo Christian Sollami (21 anni) e Danilo Frangiamore (27 anni). Puntata dopo puntata, riescono a conquistare non soltanto la vittoria ma anche il pubblico e il conduttore con le loro spontenee battute, “punzecchiature” assolutamente goliardiche e travestimenti improbabili, come quello che hanno mostrato in onda lo scorso 1 novembre.

“Se vinciamo domani veniamo vestiti da “Cugini di Campagna” avevano dichiarato. Una promessa che i due ragazzi hanno scelto di mantenere presentandosi alla puntata successiva con con stivali con zeppa, giacche patinate e parrucche con ricci cotonati.

Due giovani nisseni da seguire nel loro percorso, con i quali sorridere e per i quali tifare.