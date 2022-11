Caltanissetta. Per la Festa dell’Albero, Legambiente ne ha piantati 4 nella Riserva Naturale Lago Sfondato

CALTANISSETTA. Per Legambiente la “Festa dell’Albero”, che si celebra il 21 novembre, è da sempre una giornata particolarmente importante e profondamente sentita. Quest’anno abbiamo avuto il piacere di piantare un Ulivo, un Carrubo e due giovani querce (un Leccio ed una Roverella) presso la Riserva Naturale Integrale Lago Sfondato assieme agli alunni di due classi (una terza ed una quinta) del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta che, accompagnati dai docenti Ivo Cigna (Presidente del Circolo Legambiente di Caltanissetta) e dalla Professoressa Anna Lunetta, hanno con entusiasmo messo a dimora gli alberi.

E’ stata di grande importanza la partecipazione alla festa dell’Associazione “I Girasoli” che, occupandosi di integrazione, assistenza e accoglienza di immigrati e richiedenti asilo provenienti da diverse nazionalità, sono esempio di umanità e collaborazione.

La bellissima mattinata è stata poi anche accompagnata dalla grande voglia di divulgazione verso il rispetto della natura dall’Educatrice Ambientale Valeria Tumminelli che con la sua gentilezza, la professionalità e la sua enorme passione ha, come sempre, seminato una maggiore sensibilità verso la natura agli alunni. Ringraziamenti sono arrivati anche per Marco Lunetta (Responsabile di Legambiente Giovani di Caltanissetta) e per i volontari di Servizio Civile Universale Loriana Di Majo ed Emanuele Caudullo.