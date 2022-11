Caltanissetta, l’Inner Wheel gioca a Burraco: un torneo di beneficenza per la “Casa del Sollievo”

Il club service Inner Wheel Caltanissetta ha organizzato il rituale appuntamento annuale con il Torneo di Burraco.

Un pomeriggio in cui condividere amicizia, chiacchiere e sana competizione per uno scopo benefico.

“È stato un grande successo – ha raccontato la presidentessa dell’Inner Wheel Caltanissetta Pina Adamo -. Siamo riuscite a organizzare ben 4 turni di gara. Un segnale di come a vincere non siano i progetti dei singoli ma le azioni di gruppo. E questo ci ha permesso di poter contribuire, con il ricavato delle quote di partecipazione, alle attività organizzate dalla Casa del Sollievo”.

Si tratta di una realtà che si impegna nell’assistenza delle donne affette da malattie oncologiche cercando di garantire l’accesso alle cure anche per chi non possiede sufficienti risorse economiche.

Realtà che si sposano perfettamente con la mission dell’organizzazione internazionale che ogni giorno si impegna per sostenere e supportare le persone fragili e la crescita del benessere economico, sociale e culturale nel proprio territorio ma anche nel resto del mondo.