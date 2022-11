Caltanissetta. Il 2 dicembre prima audizione per il tour nazionale del cantautore nisseno Fabio Martorana

CALTANISSETTA. Si terrà il prossimo 2 dicembre la prima audizione per il tour musicale nazionale del cantautore nisseno Fabio Martorana che pubblicherà il suo quinto singolo in prossimità delle vacanze di Natale.

Ad ospitare l’evento la scuola di danza “Streetdance”, sita in via Leonardo Da Vinci nr.26 nel quartiere di San Luca a Caltanissetta, diretta da Carla Longombardo. Appuntamento, venerdì, dalle ore 19 alle ore 22. Si cercano ballerine di hip hop e danza contemporanea.

Il tour, prima tappa a Caltanissetta, il prossimo febbraio al teatro Margherita, vedrà date in tutta Italia. Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 3478551851.

Fabio Martorana nasce in Sicilia nel 1981, nella cittadina di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Si trasferisce a Milano dove sfila per i più famosi brand, successivamente si trasferisce a Latina, poco più che ventenne, studia anche a Roma musica, teatro e recitazione, consegue due lauree: una in Ingegneria civile e una in Scienze della formazione.

Inizia la sua carriera da imprenditore senza tralasciare lo studio da attore, cantante e musicista iniziato in Sicilia e successivamente studia in un’ accademia della capitale. Frequenta corsi di perfezionamento, masterclass e laboratori con varie metodologie di apprendimento. Nel 2020 nasce la sua casa di produzione “Essence”. Nel 2021 il suo primo singolo “Anima bianca’, colonna sonora del film “Oltre le nostre vite” che lo vede attore protagonista e regista, seguito da “Essere come sei”, “L’essenza migliore” e “Un senso che non vorrei”.