Caltanissetta, Danilo e Christian eliminati a 100% Italia: “Esperienza fantastica ma abbiamo ancora tanti progetti da realizzare”

Si è conclusa ieri sera l’esperienza di Danilo Frangiamore e Christian Sollamia 100% Italia, il programma su TV8 condotto da Nicola Savino.

I due “cugini di Caltanissetta”, come erano stati rinominati soprattutto dopo la loro goliardica apparizione in puntata indossando un outfit che richiamava i cantanti del celebre gruppo “I Cugini di campagna”, hanno salutato il pubblico e il “muro” portando a casa un record e diventando, per 100% Italia, i campioni con il maggior numero di partecipazioni alle puntate.

L’intento di Christian e Danilo era quello di vivere una bella esperienza, riuscire a vincere la sfida di ottenere il record di vittorie in puntata e, magari, poter intascare un interessante montepremi.

I due ragazzi nisseni, 21 e 27 anni, sono riusciti a battere le coppie rivali molte volte restando in gara dal 31 ottobre, giorno del loro ingresso, al 17 novembre. Durante questo periodo sono riusciti a intuire le risposte dei partecipanti al “muro”, persone prese come campione rappresentativo dei gusti degli italiani, e portare a casa un montepremi ben 82 mila euro.

Sconfitti ma salutati con onore da tutto lo studio i due giovani hanno lasciato tra gli applausi del muro e del conduttore.

Un esempio di genuinità che ha onorato la città: Danilo e Christian, infatti, si sono sempre presentati con la loro educata e allegra simpatia mostrando come a Caltanissetta non esistono solo record negativi ma giovani solari e pronti ad accettare le sane competizioni.

Tutto è iniziato quasi per caso quando Christian, ad agosto, ha visto in TV l’annuncio di questa nuova trasmissione e le modalità per parteciparvi. “Chiedevano una coppia che avesse una grande intesa relazionale e io ho immediatamente pensato a Danilo dato che, nella nostra vita, abbiamo vissuto in sintonia tante esperienze di vita e non soltanto perché siamo cugini. Ho pensato che fosse un’opportunità per divertirci e poter realizzare, al contempo, il mio sogno di andare in televisione”.

“Durante questo tempo abbiamo provato una travolgente euforia che sicuramente ha segnato questa esperienza come unica, un progetto che ci ha proiettato in una realtà a noi sconosciuta ma che ci ha subito rapito” ha raccontato Danilo sottolineando come, però, siano consapevoli di dover restare sempre con i “piedi per terra”.

“Registrare tutte queste puntate è stato fantastico – ha continuato Christian – grazie alla gentilezza di tutto lo staff ed anche molto impegnativo ma sicuramente la felicità è stata immensa. Conclusa questa fantastica esperienza sicuramente c’è la volontà di fare qualche altra esperienza televisiva perché ci siamo divertiti tantissimo e mi auguro di aver trasmesso in pieno questa sensazione anche al pubblico a casa”. Tra i progetti nel cassetto potrebbe esserci anche quello di potersi candidare come concorrenti per la prossima edizione di “Pechino Express”, ipotesi che il conduttore ha fatto aleggiare anche durante la puntata. “Sarebbe un ulteriore sogno incredibile da poter realizzare” hanno commentato.

Nel frattempo il montepremi, per Christian e Danilo, sarà destinato a finanziare il proseguimento dei loro studi lasciandone, però, una parte per poter programmare un viaggio insieme.

“Accoglieremo giorno dopo giorno, quello che la vita ci offrirà senza lasciarci sfuggire nessuna esperienza”.

Premesse che fanno pensare che continueremo a sentir parlare di questi due cugini.