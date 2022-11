Caltanissetta. Al Liceo Classico “R. Settimo” stage di danza il 14 e 15 novembre con il maestro Jovica Begojev

CALTANISSETTA. Il 14 e 15 novembre si terrà nelle sale danza e in Aula Magna presso il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo”, diretto da Irene Cinzia Maria Collerone, uno stage di danza di carattere con l’étoile del teatro nazionale di Belgrado, maestro Jovica Begojev.

Il Maestro Begojev entra a far parte del Teatro Nazionale di Belgrado nel 2005 come solista, e successivamente con ruoli sempre più importanti da I ballerino e non solo in Europa, ma anche in Cina, Canada, Colombia, Messico, Egitto e Grecia.

Ha interpretato oltre ai grandi balletti del repertorio classico, anche coreografie di autori come Jiri Kilian. In tutto si terranno quattro masterclass di danza di carattere, 2 per le classi del biennio e 2 per il triennio. Il fine sarà quello di ampliare la conoscenza delle Tecniche di Danza Classica e Contemporanea che gli alunni già studiano quotidianamente presso il nostro liceo, sperimentando una tipologia di tecnica diversa con un maestro di caratura internazionale proveniente da una regione, la Serbia, dove la danza di carattere ha radici molto profonde e viene insegnata come una tecnica separata all’interno dei programmi di studio di grandi scuole e compagnie come l’accademia di Danza Vaganova, l’Accademia di Belgrado appunto, ma anche nel Regno Unito, in Australia e nel resto dell’Europa centrale.

Le tradizioni Popolari sono state incorporate in quello che da secoli è noto come “balletto”, ma fu soltanto con il grande coreografo Marius Petipa (seconda metà dell’800) che la Danza di Carattere diventò una forma d’arte unica e codificata che prende il suo posto legittimo come parte integrante del Balletto Classico. L’iniziativa è coordinata e promossa dalle docenti delle Tecniche di Danza dell’indirizzo Coreutico del Liceo Dominique Cavallaro, Eva Farinella, Vanessa Marletta, Nella Regalino