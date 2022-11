Calcio Under 19. La Nissa rifila un poker di gol al Serradifalco. doppiette di Balbo e Jarrar

La Nissa F.C. ha sconfitto 4-0 il Serradifalco Calcio grazie alle doppiette del bomber Simone Balbo e del centrocampista Kamal Jarrar. Sugli scudi, per la compagine biancoscudata, anche i vari Nuccio, Abbate e Scribani, autori di prestazioni sopra la media che hanno reso più facile il successo dei ragazzi guidati da mister Serafini.

Il tecnico biancoscudato dell’Under 19 a fine gara ha espresso solo parole di elogio per i suoi: “Sono molto soddisfatto di questa brillante vittoria. In casa giochiamo sul velluto, mentre dobbiamo sicuramente migliorare in trasferta dove dobbiamo essere meno leziosi e più concreti”.