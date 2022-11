Black Friday, l’80% degli italiani pronto allo shopping

Il Black Friday conquista sempre più italiani e nell’edizione di quest’anno l’80% è pronto a fare shopping, il 6% in più rispetto al 2021, nonostante il 60% dei consumatori abbia tagliato le proprie spese per far fronte all’inflazione. Il budget di spesa va dai 100 e ai 500 euro, con una media di 255 euro a persona, leggermente più bassa rispetto allo scorso anno. Sono alcuni dei dati della ricerca condotta da Boston consulting group da cui emerge che le super offerte del Black Friday rappresentano sempre di più l’occasione giusta per fare i regali di Natale: il trend in Italia ha registrato un balzo del 14% rispetto al 2021.

Nel venerdì nero gli italiani compreranno soprattutto abbigliamento e accessori (60%), dispositivi elettronici (54%) e prodotti beauty (23%). Ma faranno anche acquisti ‘più consapevoli’: i due terzi degli intervistati tiene conto anche della sostenibilità dei prodotti che metterà nel proprio carrello.

Il rapporto mette in evidenza che i marketplace virtuali si apprestano a fare un boom, con il 20% di potenziali acquirenti che li navigherà per approfittare delle offerte. La capolista è Amazon, citata dal 57% degli intervistati, che stacca Google, fermo al 35%. Brutte notizie per i siti dei singoli brand e lo shopping omnicanale in genere, che dopo una positiva affermazione durante il biennio del Covid-19, saranno meno frequentati, registrando una flessione di circa il 9%.

Tra le novità di quest’anno, quella di un Black Friday dal consumo più consapevole, almeno nelle intenzioni. I due terzi del campione tiene conto anche di quanto i prodotti siano sostenibili. Il 67% prediligerà la scelta di prodotti che durino di più nel tempo, il 63% comprerà meno articoli, il 57% farà più attenzione alla policy delle aziende in campo di protezione dell’ambiente. Maggiore sensibilità anche per quanto riguarda le emissioni di CO2 e la social footprint, ossia la misurazione dell’impronta sociale di un prodotto attraverso l’analisi dell’organizzazione, delle persone e della filiera. Ciò significa che il 59% comprerà più da aziende locali, il 57% farà attenzione alla sostenibilità del packaging e il 54% comprerà più articoli con componenti riciclate