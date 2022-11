Basket serie D. L’Invicta batte 105-60 la Zannella Cefalù ed è a punteggio pieno nel girone B

L’Invicta vince e convince contro il basket Cefalù. Partono subito forte i padroni di casa con un parziale di 13-5, che vede a segno tutti i 5 giocatori del quintetto nei primi 5 minuti a dimostrazione di un buon gioco corale.

Il Cefalù però è squadra ben organizzata e riesce a rallentare il ritmo e resta in gara, arrivando al pareggio sul 27 pari nel secondo quarto giocando nel pitturato, ma l’ingresso di un gigantesco Lombardo, fisicamente e metaforicamente, che mura tutte le penetrazioni avversarie, cambia l’equilibrio della gara a favore dei nisseni che chiudono all intervallo lungo in vantaggio per 42-34, con un super Samuele Talluto in regia ed in fase realizzativa (37 punti con 6 bombe da 3 punti per lui).

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di coach Spena rientra lucida e determinata per chiudere la gara. Zarbo e compagni calano la saracinesca in difesa e L’Invicta ricomincia a volare in contropiede con giocate spettacolari. L’Invicta gioca in scioltezza e piazza bombe a ripetizione con il talentuoso duo Samuele Talluto e Paride Giusti e con un parziale di +22 nel terzo quarto chiude di fatto la gara.

I ritmi restano alti fino alla fine con talluto mattia che spinge per 40 minuti, zarbo piazza un gioco da 4 punti (bomba e fallo) e Giusti non sbaglia più niente, superando nuovamente quota 100 punti, con una media gara di 105 punti a partita nelle prime 3 gare di campionato e conquistando il primato solitario in classifica con 6 punti.

Invicta vs Zanella Cefalù 105-60Parziali: 21-17 / 21-17 / 32-10 / 31-16 Tabellini:Invicta Caltanissetta: Talluto S. 37, Giusti 21, Amato 8, La china, Zarbo 18, Talluto M. 15, Indorato, Lombardo 6, Palermo, Drago, Petrotto, La bua. Coach Spena – La Bua

Zannella: Asciutto 8, Battaglia 12, Castiglia, Culotta, Di Paola 7, Gallo 2, Giglio, Pirrone A. 11, Pirrone V. 20.Coach Giambelluca