Arcangelo Giammusso è il nuovo presidente dell’Associazione Giovedì Santo, “Innovazione nel rispetto della tradizione”

Nella splendida cornice della Sala Espositiva delle Vare, la scorsa settimana si è tenuta l’assemblea dell’Associazione Giovedì Santo che ha eletto un nuovo presidente: è il giovane imprenditore nisseno Arcangelo Giammusso. Il ventitreenne, “nipote d’arte”, infatti il nonno è uno dei decani del Giovedì Santo ed ex presidente della stessa Associazione: il tipografo Michele Alloro. Proprio da suo nonno, il giovane Arcangelo ha ereditato e sviluppato la passione per la vara dei Tipografi, La Condanna. Sempre presente nelle processioni, pian piano ha acquisito la fiducia dei soci dell’Associazione, partecipando attivamente a tutte le attività propedeutiche alla realizzazione della processione del Giovedì Santo. Giammusso eredita la guida dall’Associazione Giovedì Santo da Roberto Morgana che fu eletto nel 2014 e confermato per un secondo mandato nel 2020. Il periodo pandemico ha creato le condizioni per una proroga di due anni dell’ex presidente Morgana.

Due i candidati che hanno partecipato all’elezione, oltre a Giammusso anche Giuseppe Botta, storico “addetto ai lavori” della Settimana Santa e Presidente della Lega San Michele che detiene la Vara della Veronica. “Due bravissime persone con una grande passione” – così ha commentato il Sindaco Roberto Gambino presente all’assemblea. Il primo cittadino ha voluto partecipare a questa assemblea per esprimere anche la vicinanza della sua amministrazione all’evento più importante della Città di Caltanissetta, ma anche perché il Comune di Caltanissetta è socio dell’Associazione in quanto detiene la Vara del “Sinedrio”. Scelta di Bon ton istituzionale, quella del sindaco Gambino, di votare scheda bianca per un giusto equilibrio di valutazione rispetto a due candidati ritenuti dallo stesso entrambi validissimi.

Giovedì sera si respirava un’atmosfera pacata ed al contempo appassionata nei locali di San Pio X in via Napoleone Colajanni. I due Candidati hanno argomentato le motivazioni che li hanno spinti a concorrere per la presidenza dell’Associazione Giovedì Santo. Visibilmente emozionati hanno esposto le loro linee programmatiche ed infine l’urna ha decretato il presidente: Arcangelo Giammusso. L’imprenditore nisseno sarà collaborato per questo triennio da due vicepresidenti, l’uscente Roberto Morgana ed Alessandro Barrafranca. Tesoriere dell’Associazione sarà Antonio Amico e segretario Giuseppe Polizzi. Un lungo applauso condiviso tra tutti i soci presenti ha caratterizzato la proclamazione di Giammusso.

Da sinistra Alessandro Barrafranca(Vicepresidente), Giuseppe Polizzi(segretario) Roberto Morgana(vicepresidente), Arcangelo Giammusso(presidente), Antonio Amico (tesoriere).

Voglio ringraziare tutti i soci per la fiducia accordatami, da oggi inizia un nuovo percorso – le prime parole del neo presidente – basato sull’innovazione e nel pieno rispetto della tradizione. Un abbraccio va al candidato Giuseppe Botta, – conclude Arcangelo Giammusso – sono sicuro sarà il primo su cui questa Associazione potrà contare.

Auguro un percorso virtuoso in continuità con quanto fatto dall’ex presidente Morgana – così l’assistente Spirituale dell’Associazione Padre Gaetano Canalella – rivolgendosi all’intera assemblea. Il parroco di Santa Maria La Nova in rappresentanza del Clero di Caltanissetta che detiene la Vara della Sacra Urna, ha sottolineato l’importanza di continuare sulla strada intrapresa da diversi anni e che vede l’impegno dell’Associazione Giovedì Santo per realizzare assieme alle altre associazioni ed alle istituzioni cittadine una Settimana Santa sempre più religiosa ed un po’ meno folkloristica. Questo l’impegno condiviso da tutti e che proietta il neo presidente con l’aiuto di tutti i soci verso la realizzazione della Settimana Santa del 2023.