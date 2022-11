Aperto il tesseramento sociale 2022/2023 all’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners ODV Regione Sicilia

L’ADMI , Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno and partners ODV regione Sicilia , di cui è responsabile Luigi Ali ha reso noto che è aperto il tesseramento sociale 2022/2023 per personale Polizia di Stato – Vigili del Fuoco – Personale Civile del Ministero Dell’Interno ( in servizio e in pensione) e a tutti i cittadini.

Inoltre, lo stesso ha anche comunicato che è possibile l’iscrizione per la partecipazione al corso gratuito della “COMMUNITY ENERGETICA” – Analisi gratuita di Fotovoltaico. Per maggiori informazioni è possibile chiamare al 368 3019573