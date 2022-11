A Riesi, nell’ambito della Settimana del Libro, gran successo per la presentazione delle poesie di Salvatore Giambarresi

RIESI. Bellissima serata nell’Auditorium “Filippo Scroppo” con le poesie di Salvatore Giambarresi tratte dalla sua raccolta “Disiecta membra” (Pensieri sparsi). La serata organizzata da BCsicilia sede di Riesi, nell’ambito della manifestazione “Settimana del Libro” ha visto come relatrice la prof. Ena Scimone che ha tracciato il profilo artistico del poeta e delle sue liriche.

In memoria delle vittime di Nassiriya è stata declamata da Maria Catena e Santina Sanfilippo una commovente poesia in forma di dialogo in cui i protagonisti erano l’Italia e la Morte. Pregevoli ed intensi gli interventi della pianista Paola Milazzo.