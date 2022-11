A Gela arrestato ventiquattrenne dalla Polizia: sequestrati 88 grammi di hashish nella sua abitazione

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un ventiquattrenne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della squadra investigativa nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del giovane, gravato da precedenti di polizia, nel corso della predetta attività gli agenti su un terreno incolto adiacente all’abitazione hanno rinvenuto una busta di biscotti con all’interno due panetti di hashish del peso lordo di 82,63 grammi; altri 5,42 grammi della stessa sostanza sono stati trovati dentro il bauletto di un ciclomotore parcheggiato all’interno di un garage. L’arrestato è stato condotto in Commissariato per gli adempimenti di rito e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Gela, accompagnato agli arresti domiciliari.