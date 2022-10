Tornano le giornate Fai di Autunno. Il 15 e 16 ottobre la delegazione di Caltanissetta organizza visita guidata a Palazzo Mallia – Aldisio

Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano anche in Sicilia le giornate FAI di Autunno, una festa resa possibile dal lavoro incessante e dall’entusiasmo dei volontari, delle Delegazioni e dei Gruppi Fai sul territorio.

Nella giornata di domenica 16 ottobre, La Delegazione di Caltanissetta partecipa a questa edizione con l’apertura di una dimora privata settecentesca: nella giornata di domenica sarà possibile accedere con una visita guidata al Palazzo Aldisio-Mallia di Gela. I sei turni, dalla durata di 60 minuti, distribuiti nell’arco della giornata (10-11-12-17-18-19) permetteranno di ammirare la bellezza unica dei saloni del palazzo sito nel centro storico della città, a pochi passi dalla Chiesa Madre.

Un percorso tra soffitti affrescati, pavimenti decorati, arredamento d’epoca e pregiate carte da parati farà respirare ai visitatori un’aria d’altri tempi, consentendogli di ammirare un gioiello del patrimonio artistico cittadino generalmente non accessibile al pubblico. L’itinerario sarà guidato da Apprendisti Ciceroni e Volontari della Delegazione nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, attraverso turni di 30 partecipanti per cui è consigliata la prenotazione sul sito www.giornatefai.it.

Si ringraziano la Sig.ra Marisella Aldisio per la messa a disposizione della cittadinanza la propria dimora privata, la Croce Rossa Italiana e l’Associazione Carabinieri per la loro collaborazione e il loro sostegno. Per info: caltanissetta@delegazionefai.fondoambiente.it Segreteria di Delegazione: 3392410205 Per prenotarsi: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/palazzo-aldisio-mallia-43323/