Svizzera denunciata per violazione dei diritti umani: in carcere viene negata la dieta vegana

La Svizzera e’ stata accusata da un detenuto e da un paziente rinchiuso in un ospedale psichiatrico di non aver fornito loro un’adeguata dieta vegana e ne dovra’ rispondere davanti alla Corte europea dei diritti umani.

Il primo reclamo proviene da un 28enne attivista per i diritti degli animali arrestato nel novembre 2018 per aver compiuto una serie di irruzioni in mattatoi, negozi di macelleria e ristoranti nella Svizzera occidentale. Una volta in carcere non gli e’ stata fornita un’alimentazione completamente vegana in linea con le sue convinzioni e si e’ rivolto alla magistratura.

All’appello si e’ unito un secondo denunciante, un ex paziente di un ospedale psichiatrico, che ha mosso le stesse accuse.

La corte di Strasburgo, che fa parte del Consiglio d’Europa e non dell’Ue, ha chiesto a Berna di rispondere all’accusa di aver violato la convenzione europea sui diritti dell’uomo in merito alla “liberta’ di pensiero, coscienza e religione”.

Foto: archivio